72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

Лиам Нисон, похоже, готов опустить для себя занавес над эпохой боевиков. 72-летний ирландский актер, который начал свою карьеру на театральных сценах Белфаста, подтвердил планы уйти из экшенов после захватывающего карьерного подъема в таких ролях, как "Похищенная", "Звездные войны" и "Серый", пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

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Он признает, что физические требования настигают его, и признает, что пришло время отойти в сторону, поскольку некоторые трюки вскоре могут оказаться ему не под силу.

"Мне 72 года, и в какой-то момент это должно прекратиться", - поделился Нисон с People в среду.

"Зрителей не обманешь. Я не хочу, чтобы Марк (его давний дублер Марк Ванселоу) участвовал в моих боевых сценах за меня", - указал он.

Хотя Нисон не назвал точную дату своего последнего боевика, он намекнул, что он может уйти из жанра уже в 2025 году.

"Возможно, в конце следующего года. Думаю, это все", - сказал он.

Его следующий фильм, "Прощение", который выйдет в кинотеатрах 1 ноября, повествует о стареющем гангстере, пытающемся воссоединиться со своими детьми и искупить прошлые ошибки.

Он также только что закончил съемки перезапуска классической комедии "Голый пистолет".

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Лиам, родом из Северной Ирландии, начал свой путь в кино с фильма 1978 года "Путешествие пилигрима в небесную страну".

Его прорыв произошел с фильмом "Список Шиндлера", где его мощная игра принесла ему номинацию на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в 41 год.

В 1999 году он вошел во вселенную "Звездных войн", сыграв мастера-джедая Квай-Гона Джинна в "Скрытой угрозе".

После своего дебюта в "Звездных войнах" карьера Нисона резко повернула в сторону боевиков, с ролями в таких фильмах, как "Бэтмен: Начало" и "Похищенная", последний из которых превратил его в неожиданную звезду боевиков, когда ему было уже за 50.

Объявление прозвучало почти через год после того, как он признался, что почти сыграл Джеймса Бонда, роль, которая могла бы изменить его жизнь во многих отношениях. В конце концов, роль досталась Пирсу Броснану, который дебютировал в роли 007 в фильме 1995-го "Золотой глаз".