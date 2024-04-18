Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в римейке "Голого пистолета"

В перезапуске культовой комедии "Голый пистолет" студии Paramount Pictures сыграет известная американская актриса и модель Памела Андерсон, а также Лиам Нисон, передает УНН со ссылкой на Рагаԁе.

Название римейка пока неизвестно, но сообщается, что премьеру ожидают летом 2025 года. Лента сейчас находится на стадии предварительного производства, поэтому трейлера еще нет.

Сценарий к фильму написали Дэн Грегор, Дуг Мэнд и Шаффер, трио, которое создало игровой фильм "Чип и Дейл: Спасатели", получивший премию "Эмми" за выдающийся телевизионный фильм на церемонии "Эмми" в области творческих искусств в 2022 году.

Известно также, что производством фильма занимается Paramount, поэтому, вероятно, его будут транслировать на Paramount+ после показа в кинотеатрах.