50 млрд євро від ЄС: в Мінекономіки розповіли, куди підуть кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, більша частина, 39 млрд, піде прямо в бюджет і буде розподілятися так, як розподіляються бюджетні кошти. Про це він зазначив в ефірі телемарафону, пише УНН.
Цитата
"8 млрд євро використовуються для покриття пільгових кредитів для нашого бізнесу. І це буде розписано в плані. Таким чином наші українські компанії зможуть звернутися до Європейського банку розвитку або Європейського інвестиційного банку і отримати ці пільгові кредити", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Україна до грудня підготує план реформ та розвитку на 4 роки для отримання 50 млрд від ЄС.