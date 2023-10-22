50 млрд евро от ЕС: в Минэкономики рассказали, куда пойдут средства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. По словам заместителя министра экономики Алексея Соболева, большая часть, 39 млрд, пойдет прямо в бюджет и будет распределяться так, как распределяются бюджетные средства. Об этом он отметил в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"8 млрд евро используются для покрытия льготных кредитов для нашего бизнеса. И это будет расписано в плане. Таким образом наши украинские компании смогут обратиться в Европейский банк развития или Европейский инвестиционный банк и получить эти льготные кредиты", - говорится в сообщении.
Дополнение
Украина до декабря подготовит план реформ и развития на 4 года для получения 50 млрд от ЕС.