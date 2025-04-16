5-річний Дмитро Даневич вийде на дистанцію Київського забігу MHP Run4Victory у пам’ять про загиблого дідуся
Київ • УНН
На благодійному забігу MHP Run4Victory 5-річний Дмитро Даневич бігтиме дистанцію в пам’ять про дідуся, полковника Вячеслава Вороного, який загинув, захищаючи Україну. Хлопчик бере участь у забігу та підтримує військових.
18 травня на Трухановому острові в Києві відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory. Серед учасників — 5-річний Дмитро Даневич, який долатиме дистанцію на честь свого дідуся, полковника Вячеслава Вороного.
У 2022 році полковник Вороний боронив оточений Київ, здійснив перші польоти на "Азовсталь" в заблокований Маріуполь, виконував місії в напрямку Попасної та загинув під час евакуації поранених зі збитого гвинтокрила, який повертався після прориву на "Азовсталь".
Для Дмитра участь у забігу — це не лише спортивна подія. Минулого року він взяв участь в усіх забігах MHP Run4Victory. Хлопчик активно долучається до ініціатив, спрямованих на підтримку військових. Зокрема, бере участь в акціях #FreeAzov, готує тематичні плакати та підтримує громадські ініціативи разом із родиною.
У 2025 році вся серія забігів MHP Run4Victory, яку ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером — Благодійним фондом "МХП - Громаді", присвячена пам’яті загиблих захисників і підтримці тих, хто боронить Україну.
18 травня на Трухановому острові відбудеться другий благодійний марафон MHP Run4Victory. Учасники подолають дистанції від 2 до 42 кілометрів на підтримку 13-ї бригади НГУ "Хартія".
Організатори закликають охочих реєструватися та долучатися до заходу, який поєднує спортивну активність і підтримку захисників.
Реєстрація за посиланням. Участь для військових, ветеранів та людей з інвалідністю — безкоштовна. Щоб зареєструватися безкоштовно, звертайтесь на [email protected].