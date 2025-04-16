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5-летний Дмитрий Даневич выйдет на дистанцию Киевского забега MHP Run4Victory в память о погибшем дедушке

Киев • УНН

 • 2270 просмотра

На благотворительном забеге MHP Run4Victory 5-летний Дмитрий Даневич будет бежать дистанцию в память о дедушке, полковнике Вячеславе Вороном, который погиб, защищая Украину. Мальчик принимает участие в забеге и поддерживает военных.

5-летний Дмитрий Даневич выйдет на дистанцию Киевского забега MHP Run4Victory в память о погибшем дедушке

18 мая на Трухановом острове в Киеве состоится благотворительный забег MHP Run4Victory. Среди участников - 5-летний Дмитрий Даневич, который будет преодолевать дистанцию в честь своего дедушки, полковника Вячеслава Вороного.

В 2022 году полковник Вороной защищал окруженный Киев, совершил первые полеты  на "Азовсталь" в заблокированный Мариуполь, выполнял миссии в направлении Попасной и  погиб во время эвакуации раненых со сбитого вертолета, который возвращался после прорыва на "Азовсталь".

Для Дмитрия участие в забеге - это не только спортивное событие. В прошлом году он принял участие во всех забегах  MHP Run4Victory. Мальчик активно приобщается к инициативам, направленным на поддержку военных. В частности, участвует в акциях #FreeAzov, готовит тематические плакаты и поддерживает общественные инициативы вместе с семьей.

В 2025 году вся серия забегов MHP Run4Victory, которую инициирует компания МХП совместно со стратегическим партнером - Благотворительным фондом "МХП - Громаді", посвящена памяти погибших защитников и поддержке тех, кто защищает Украину.

18 мая на Трухановом острове состоится второй благотворительный марафон MHP Run4Victory. Участники преодолеют дистанции от 2 до 42 километров в поддержку 13-й бригады НГУ "Хартия".

Организаторы призывают желающих регистрироваться и приобщаться к мероприятию, которое сочетает спортивную активность и поддержку защитникав.

Регистрация по ссылке. Участие для военных, ветеранов и людей с инвалидностью - бесплатное. Чтобы зарегистрироваться бесплатно, обращайтесь на [email protected].

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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