5-летний Дмитрий Даневич выйдет на дистанцию Киевского забега MHP Run4Victory в память о погибшем дедушке
Киев • УНН
На благотворительном забеге MHP Run4Victory 5-летний Дмитрий Даневич будет бежать дистанцию в память о дедушке, полковнике Вячеславе Вороном, который погиб, защищая Украину. Мальчик принимает участие в забеге и поддерживает военных.
18 мая на Трухановом острове в Киеве состоится благотворительный забег MHP Run4Victory. Среди участников - 5-летний Дмитрий Даневич, который будет преодолевать дистанцию в честь своего дедушки, полковника Вячеслава Вороного.
В 2022 году полковник Вороной защищал окруженный Киев, совершил первые полеты на "Азовсталь" в заблокированный Мариуполь, выполнял миссии в направлении Попасной и погиб во время эвакуации раненых со сбитого вертолета, который возвращался после прорыва на "Азовсталь".
Для Дмитрия участие в забеге - это не только спортивное событие. В прошлом году он принял участие во всех забегах MHP Run4Victory. Мальчик активно приобщается к инициативам, направленным на поддержку военных. В частности, участвует в акциях #FreeAzov, готовит тематические плакаты и поддерживает общественные инициативы вместе с семьей.
В 2025 году вся серия забегов MHP Run4Victory, которую инициирует компания МХП совместно со стратегическим партнером - Благотворительным фондом "МХП - Громаді", посвящена памяти погибших защитников и поддержке тех, кто защищает Украину.
18 мая на Трухановом острове состоится второй благотворительный марафон MHP Run4Victory. Участники преодолеют дистанции от 2 до 42 километров в поддержку 13-й бригады НГУ "Хартия".
Организаторы призывают желающих регистрироваться и приобщаться к мероприятию, которое сочетает спортивную активность и поддержку защитникав.
Регистрация по ссылке. Участие для военных, ветеранов и людей с инвалидностью - бесплатное. Чтобы зарегистрироваться бесплатно, обращайтесь на [email protected].