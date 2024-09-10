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48 обстрілів на Сумщині: одна людина отримала поранення

48 обстрілів на Сумщині: одна людина отримала поранення

Київ • УНН

 • 22175 перегляди

За день загарбники 48 разів обстріляли Сумську область, використовуючи різні види озброєння. Внаслідок авіаудару по Сумській громаді одна людина отримала поранення.

За день загарбники 48 разів обстріляли Сумщину, в результаті чого одна людина отримала поранення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

За інформацією, обстрілів зазнали Юнаківська, Сумська, Путивльська  Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська громади.

Ситуація в громадах

Хотінська: окупанти здійснили удар КАБ (1 вибух).

Юнаківська: терористи нанесли удар КАБ (3 вибухи).

Білопільська: ворог здійснив мінометний обстріл (4 вибухи).

Сумська: агресори здійснили авіаудар (1 вибух), внаслідок чого отримала поранення одна людина.

Краснопільська: противник обстріляв з артилерії(6 вибухів), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (3 вибухи) та вдарив КАБ (1 вибух).

Есманьська: ворожі сили обстріляли з міномета (8 вибухів), ударили FPV-дроном (2 вибухи) та КАБ (4 вибухи).

Дружбівська: супротивник наніс удар FPV-дроном (1 вибух), обстріляв з міномета (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів).

Великописарівська: терористи вдарили FPV-дроном (16 вибухів), з артилерії (24 вибухи), гранатомету (6 вибухів), скинули з БпЛА вибухових пристроїв (8 вибухів).

Середино-Будська: ворог завдав удари FPV-дроном (2 вибухи), також бив з міномета (4 вибухи).

Ямпільська: окупанти здійснили пуск КАБ (2 вибухи).

Новослобідська: ворожі війська здійснили пуск КАБ (2 вибухи), вдарили дроном FPV (2 вибухи).

Путивльська: терористи реалізували пуск КАБ (2 вибухи).

76 ударів по Сумщині: окупанти поранили цивільного07.09.24, 23:00 • 55065 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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