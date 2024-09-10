48 обстрелов на Сумщине: один человек получил ранения
Киев • УНН
За день захватчики 48 раз обстреляли Сумскую область, используя различные виды вооружения. В результате авиаудара по Сумской общине один человек получил ранения.
За день захватчики 48 раз обстреляли Сумщину, в результате чего один человек получил ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По информации, обстрелам подверглись Юнаковская, Сумская, Путивльская Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Ямпольская, Середино-Будская громады.
Ситуация в общинах
Хотинская: оккупанты осуществили удар КАБ (1 взрыв).
Юнаковская: террористы нанесли удар КАБ (3 взрыва).
Белопольская: враг совершил минометный обстрел (4 взрыва).
Сумская: агрессоры совершили авиаудар (1 взрыв), в результате чего получил ранения один человек.
Краснопольская: противник обстрелял из артиллерии (6 взрывов), совершил сброс с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва) и ударил КАБ (1 взрыв).
Эсманьская: вражеские силы обстреляли из миномета (8 взрывов), ударили FPV-дроном (2 взрыва) и КАБ (4 взрыва).
Дружбовская: противник нанес удар FPV-дроном (1 взрыв), обстрелял из миномета (3 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).
Великописаревская: террористы ударили FPV-дроном (16 взрывов), из артиллерии (24 взрыва), гранатомета (6 взрывов), сбросили с БпЛА взрывных устройств (8 взрывов).
Середино-Будская: враг нанес удары FPV-дроном (2 взрыва), также бил из миномета (4 взрыва).
Ямпольская: оккупанты осуществили пуск КАБ (2 взрыва).
Новослободская: вражеские войска осуществили пуск КАБ (2 взрыва), ударили дроном FPV (2 взрыва).
Путивльская: террористы реализовали пуск КАБ (2 взрыва).
76 ударів по Сумщині: окупанти поранили цивільного7 сентября 2024, 20:00 • 54671 просмотр