48 демократів Палати представників США підписали відкритий лист на підтримку широкомасштабних протестів в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У середу демократи Палати представників виступили з відкритим листом, у якому висловили підтримку ізраїльтянам, які протестують проти просування прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху реформування судової системи країни, повідомляє THE HILL, пише УНН.
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«Мирними протестами та страйками ви затримали просування екстремального плану прем’єр-міністра Нетаньяху щодо викорінення незалежності ізраїльської судової системи, і ми сподіваємося, що завдяки продовженню мітингів ви зупините це раз і назавжди», — написали законодавці в листі. «Ми глибоко стурбовані тим, що цей закон підірве демократичний характер Ізраїлю і, таким чином, погіршить критично важливі відносини між Ізраїлем і Сполученими Штатами».
Деталі
Лист, підписаний 48 демократами, підтримує зусилля протестувальників зупинити Нетаньягу від проведення судових реформ, які були призупинені у відповідь на багатомісячні масштабні протести по всій країні та перед обличчям безпрецедентної опозиції з боку президента Байдена.
Лист очолили члени Конгресу Анна Ешоо (штат Каліфорнія) і представник Джеймі Раскін (штат Меріленд). Також його підписали ще 46 інших демократів, більшість з яких є прогресивними членами Конгресу.
Лист був схвалений прогресивними американсько-єврейськими групами, включаючи J Street і Americans for Peace Now.
Нагадаємо
Більше трьох місяців тривають протести по всьому Ізраєлю проти планів прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху щодо посилення контролю над Верховним судом. Тільки на початку травня близько десяти тисяч ізраїльтян приєдналися до мітингу.