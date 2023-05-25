48 демократов Палаты представителей США подписали открытое письмо в поддержку широкомасштабных протестов в Израиле

Цитата

«Мирными протестами и забастовками вы задержали продвижение экстремального плана премьер-министра Нетаньяху по искоренению независимости израильской судебной системы, и мы надеемся, что благодаря продолжению митингов вы остановите это раз и навсегда», — написали законодатели в письме. «Мы глубоко обеспокоены тем, что этот закон подорвет демократический характер Израиля и, таким образом, ухудшит критически важные отношения между Израилем и Соединенными Штатами».

Детали

Письмо, подписанное 48 демократами, поддерживает усилия протестующих остановить Нетаньяху от проведения судебных реформ, которые были приостановлены в ответ на многомесячные масштабные протесты по всей стране и перед лицом беспрецедентной оппозиции со стороны президента Байдена.

Письмо возглавили члены Конгресса Анна Эшоо (штат Калифорния) и представитель Джейми Раскин (штат Мэриленд). Также его подписали еще 46 других демократов, большинство из которых являются прогрессивными членами Конгресса.

Письмо было одобрено прогрессивными американо-еврейскими группами, включая J Street и Americans for Peace Now.

Напомним

Более трех месяцев продолжаются протесты по всему Израилю против планов прем’ер-министра Биньямина Нетаньяху по усилению контроля над Верховным судом. Только в начале мая около десяти тысяч израильтян присоединились к митингу.