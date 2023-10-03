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4 жовтня: Всесвітній день тварин, День поліпшень в офісі

4 жовтня: Всесвітній день тварин, День поліпшень в офісі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сьогодні відзначається Всесвітній день тварин, пише УНН.

Ініціатором події у 1925 році виступив німецький письменник та відомий захисник тварин Генріх Ціммерман. Він же і організував у Берліні перше відзначення Дня тварин.

Через два роки на конгресі зоозахисників у Флоренції подія набула офіційного статусу. Датою відзначення обрали 4 жовтня – на честь Франциска Асизького – католицького священика, покровителя тварин, який помер саме цього дня.

Мета сьогоднішньої події – привернути увагу суспільства, що через вирубку лісів, осушення водойм, знищення інших місць проживання тварин у дикій природі, зміни кліматичних умов, браконьєрство, тощо чимало видів тварин назавжди зникли на нашій планеті, і ше більше знаходяться на межі вимирання.

За підрахунками деяких науковців, за одну годину на планеті зникають три популяції тварин.

В Україні сьогодні відзначається День ветеринарної служби в системі МВС.

Служба виконує завдання щодо нагляду за санітарним станом у тваринницьких фермерських господарствах, переробних підприємствах, встановлення джерел небезпечних інфекцій та їх локалізації, за виробленням якісної та безпечної тваринної продукції.

Також 4 жовтня відзначається День поліпшень в офісі.
Статистикою доведено, що люди, які працюють в гарних умовах, мають набагато вищу продуктивність та приносять позитивні результати.

Зручні крісла, сучасна оргтехніка, правильне освітлення, кондиціонери, зона відпочинку – все це ключові вимоги до роботодавця.

Сьогодні кожен працівник може не тільки запропонувати якісь поліпшення для офісу, але й самий щось зробити аби покращити умови праці для себе та своїх колег.

Кожної першої середи жовтня відзначається Всесвітній день інформування про дитячий церебрального параліч. Подія була започаткована у 2012 році.

Її мета - висвітлення проблем, з якими стикаються люди з цим діагнозом та їхні родини, підвищення поінформованості про захворювання, адже у багатьох випадках через необізнаність про причини його виникнення спостерігається неприйняття з боку інших людей.

Церебральний параліч (ЦП)- одна з найпоширеніших фізичних вад, які розвиваються в перинатальному періоді, тобто до, під час або після пологів: у світі понад 17 мільйонів людей живуть з цим захворюванням. Це комплексна інвалідність, яка впливає на рух і поставу.

Захворювання пов’язане з ураженням окремих ділянок мозку, що призводить до порушення роботи центральної нервової системи.

В Україні кількість випадків ДЦП становить 2,56 на 1 тисячу дітей.

Ще сьогодні розпочинається Всесвітній тиждень космосу і відзначається Міжнародний день «В школу пішки або на велосипеді».

За церковним календарем 4 жовтня - День пам’яті мученика Ієрофея.
Ієрофея хрестив та висвятив у єпископи апостол Павло. Чоловік багато проповідував.
Загинув від рук язичників під час посилення гонінь на християн.

Іменини 4 жовтня святкують Володимир, Павло, Степан, Вероніка.

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