4 октября: Всемирный день животных, День улучшений в офисе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Сегодня отмечается Всемирный день животных, пишет УНН.
Инициатором события в 1925 году выступил немецкий писатель и известный защитник животных Генрих Циммерман. Он же и организовал в Берлине первое празднование Дня животных.
Через два года на конгрессе зоозащитников во Флоренции событие приобрело официальный статус. Датой празднования выбрали 4 октября – в честь Франциска Ассизского – католического священника, покровителя животных, который умер именно в этот день.
Цель сегодняшнего события – привлечь внимание общества, что из-за вырубки лесов, осушения водоемов, уничтожения других мест обитания животных в дикой природе, изменения климатических условий, браконьерство и т.д. многие виды животных навсегда исчезли на нашей планете, и еще больше находятся на грани вымирания.
По подсчетам некоторых ученых, за один час на планете исчезают три популяции животных.
В Украине сегодня отмечается День ветеринарной службы в системе МВД.
Служба выполняет задачи по надзору за санитарным состоянием в животноводческих фермерских хозяйствах, перерабатывающих предприятиях, установлению источников опасных инфекций и их локализации, за выработкой качественной и безопасной животной продукции.
Также 4 октября отмечается День улучшений в офисе.
Статистикой доказано, что люди, которые работают в хороших условиях, имеют гораздо более высокую производительность и приносят положительные результаты.
Удобные кресла, современная оргтехника, правильное освещение, кондиционеры, зона отдыха – все это ключевые требования к работодателю.
Сегодня каждый работник может не только предложить какие-то улучшения для офиса, но и сам что-то сделать, чтобы улучшить условия труда для себя и своих коллег.
Каждую первую среду октября отмечается Всемирный день информирования о детском церебральном параличе. Событие было основано в 2012 году.
Его цель - освещение проблем, с которыми сталкиваются люди с этим диагнозом и их семьи, повышение осведомленности о заболевании, ведь во многих случаях из-за неосведомленности о причинах его возникновения наблюдается неприятие со стороны других людей.
Церебральный паралич (ЦП) - один из самых распространенных физических недостатков, которые развиваются в перинатальном периоде, то есть до, во время или после родов: в мире более 17 миллионов человек живут с этим заболеванием. Это комплексная инвалидность, которая влияет на движение и осанку.
Заболевание связано с поражением отдельных участков мозга, что приводит к нарушению работы центральной нервной системы.
В Украине количество случаев ДЦП составляет 2,56 на 1 тысячу детей.
Еще сегодня начинается Всемирная неделя космоса и отмечается Международный день «В школу пешком или на велосипеде».
По церковному календарю 4 октября - День памяти’мученика Иерофея.
Иерофея крестил и рукоположил в епископы апостол Павел. Мужчина много проповедовал.
Погиб от рук язычников во время усиления гонений на христиан.
Именины 4 октября празднуют Владимир, Павел, Степан, Вероника.