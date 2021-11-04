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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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4 листопада в Україні відзначають День залізничника

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначають День залізничника. Православна церква вшановує День Казанської ікони Божої Матері, пише УНН.

4 листопада в Україні відзначають День залізничника

День залізничника України

Свято було засновано указом Леоніда Кучми в 1993 році. За словами пресслужби Укрзалізниці, саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні.

День Казанської ікони Божої Матері

Православна церква 4 листопада святкує День Казанської ікони Божої Матері. Це свято відзначають двічі на рік: 21 липня і 4 листопада. Люди вірять, якщо щиро звернутися з молитвою до пресвятої Богородиці саме цього дня, то молитва буде мати унікальну силу.

Лик Богоматері допомагає й під час лікування будь-яких недуг, особливо, якщо є проблеми з очима, а також за необхідності духовного прозріння.

Крім того, Казанська ікона Божої Матері вважається покровителькою родини. Їй моляться про кохання, про успішне заміжжя і сімейне щастя. До ікони, зокрема, звертаються, благословляючи молодят на взяття шлюбу. У народі вірять, що, якщо весілля гуляють у дні святкування святого образу, то сімейне життя молодят буде щасливим. Понад те, парам, у яких виник розлад, Казанська ікона допомагає налагодити стосунки й повернути гармонію і добробут у сім'ю. Особливу прихильність Казанська ікона Богородиці проявляє до дітей – оберігає їх від нещастя і допомагає на життєвому шляху.

Іменини

4 листопада День ангела імені відзначають: Ганна (Анна), Єлизавета, Іван, Іраклій, Павло, Федір.

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