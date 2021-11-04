4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника

День железнодорожника Украины

Праздник был учрежден указом Леонида Кучмы в 1993 году. По словам прессслужбы Укрзализницы, именно 4 ноября 1861 года из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд на территорию современной Украины. Этот день считается началом истории железных дорог в Украине.

День Казанской иконы Божией Матери

Православная Церковь 4 ноября празднует День Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник отмечают дважды в год: 21 июля и 4 ноября. Люди верят, если искренне обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице именно в этот день, то молитва будет иметь уникальную силу.

Лик Богоматери помогает и во время лечения любых недугов, особенно, если есть проблемы с глазами, а также при необходимости духовного прозрения.

Кроме того, Казанская икона Божией Матери считается покровительницей семьи. Ей молятся о любви, об успешном замужестве и семейном счастье. К иконе, в частности, обращаются, благословляя молодоженов на взятие брака. В народе верят, что, если свадьбы гуляют в дни празднования святого образа, то семейная жизнь молодоженов будет счастливой. Более того, парам, у которых возникли проблемы, Казанская икона помогает наладить отношения и вернуть гармонию и благополучие в семью. Особую благосклонность Казанская икона Богородицы проявляет к детям - оберегает их от несчастий и помогает на жизненном пути.

Именины

4 Ноября День ангела имени отмечают: Анна, Елизавета, Иван, Ираклий, Павел, Федор.