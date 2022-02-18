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4 га одеської землі продасть на аукціоні мерія міста

4 га одеської землі продасть на аукціоні мерія міста

Київ • УНН

 • 11180 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Мерія Одеси планує провести аукціони з продажу 5 ділянок землі площею 3,7 га найближчим часом. Про це повідомив директор департаменту земельних ресурсів міськради Олександр Філатов, повідомляє УНН.

Деталі

Усі ділянки розташовані у промислових зонах міста. Водночас щодо 4 дільниць департамент вже підготував необхідні проекти землеустрою, і до 20 лютого мають бути укладені договори з проведення експертної оцінки.

За попередніми підрахунками, продаж ділянок принесе бюджету міста від 13 до 16,5 млн. грн.

Як раніше заявляли в мерії, цього року, а саме у першій його половині, планують провести торги з 34 об'єктів, 21 з яких уже оцінено. За попередніми підрахунками, від цих аукціонів місто має отримати понад 80 мільйонів гривень.

Продаж та оренда комунального майна принесли Одесі у 2021 році 239 млн грн.

Українські Національні Новини

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