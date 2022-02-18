4 га одесской земли продаст на аукционе мэрия города

Детали

Все участки находятся в промышленных зонах города. При этом по 4 участкам департамент уже подготовил необходимые проекты землеустройства, и до 20 февраля должны быть заключены договоры о проведении экспертной оценки.

По предварительным подсчетам, продажа участков принесет бюджету города от 13 до 16,5 млн грн.

Как ранее заявляли в мэрии, в нынешнем году, а именно в первой его половине, планируется провести торги по 34 объектам, 21 из которых уже оценен. По предварительным подсчётам, от этих аукционов город должен получить более 80 миллионов гривен.

Продажа и аренда коммунального имущества принесли Одессе в 2021 году 239 млн грн.