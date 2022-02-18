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15 марта, 19:03 • 83838 просмотра

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15 марта, 13:44 • 121692 просмотра

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4 га одесской земли продаст на аукционе мэрия города

4 га одесской земли продаст на аукционе мэрия города

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Мэрия Одессы планирует провести аукционы по продаже 5 участков земли площадью 3,7 га в ближайшее время. Об этом сообщил директор департамента земельных ресурсов горсовета Александр Филатов, сообщает УНН.

Детали

Все участки находятся в промышленных зонах города. При этом по 4 участкам департамент уже подготовил необходимые проекты землеустройства, и до 20 февраля должны быть заключены договоры о проведении экспертной оценки.

По предварительным подсчетам, продажа участков принесет бюджету города от 13 до 16,5 млн грн.

Как ранее заявляли в мэрии, в нынешнем году, а именно в первой его половине, планируется провести торги по 34 объектам, 21 из которых уже оценен. По предварительным подсчётам, от этих аукционов город должен получить более 80 миллионов гривен.

Продажа и аренда коммунального имущества принесли Одессе в 2021 году 239 млн грн.

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