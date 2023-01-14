30 тисяч терміналів Старлінк вже в Україні — Мінцифра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Цілодобово працює команда Мінцифри, щоб забезпечити ще більше терміналів Старлінк. Наразі їх налічують в Україні — 30 тисяч одиниць. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Деталі
“Останню партію — 8 тисяч терміналів — допомогла придбати Польща. Сотні Старлінків з цієї партії вже працюють в пунктах незламності по всій країні. Ще частину передали енергетикам та медикам”, — розповів Федоров.
За його словами, міжнародні партнери допомагають у поставках.
“Адже Старлінки стали частиною критичної інфраструктури України. Завдяки ним українці залишаються на зв’язку там, де не працює звичайна мережа під час відключення світла”, — додав Федоров.
Нагадаємо
У найближчий час Україна отримає від 4 до 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX.