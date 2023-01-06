Україна отримає у найближчий час ще 5 тисяч Starlink – Мінцифри

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 40413 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 46812 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 65396 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 72706 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 83451 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 133464 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 66555 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 140618 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 102398 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68045 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.1м/с
33%
Популярнi новини

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 162355 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 85149 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 82132 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 9358 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 10484 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 40441 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 133496 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 162483 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 140635 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 253703 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 82221 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 85244 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 39979 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 43533 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 58364 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Україна отримає у найближчий час ще 5 тисяч Starlink – Мінцифри

Київ • УНН

 • 745176 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. У найближчий час Україна отримає від 4 до 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Україна отримає у найближчий час ще 5 тисяч Starlink – Мінцифри

Цитата

“На сьогодні ми отримали десь 25 тисяч Starlink. У найближчий час отримаємо ще 4-5 тисяч. Все це ми купили завдяки донорській допомозі інших держав. Наприклад, 20 тисяч станцій нам закупила Польща. Але ми ведемо комунікацію з Ілоном Маском і його командою, щоб вони логістично забезпечили таку кількість Starlink. Тому що наразі є дефіцит Starlink в світі”, — пояснив Федоров.

Деталі

Він додав, що Україна отримує Starlink за спеціальною ціною, яка є меншою, ніж для інших приватних користувачів у 10 разів. Проте, держава сплачує за партію абонплату за 3−6−9 місяців наперед.

“Ми отримуємо спецціну. Вона нижче, ніж вартість для громадянина, якщо він буде купувати в будь-якій країні світу. А насправді, ми використовуємо великий трафік, як для комерційних компаній. А це інший тариф. Він може коштувати 2500 тисячі доларів за місяць.

Доповнення

30 грудня Україна отримала вже третю від Польщі партію Starlink, що забезпечує супутниковий інтернет.

Станом на початок листопада Україна отримала 1570 Starlink від Польщі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаТехнології
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20