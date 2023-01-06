Україна отримає у найближчий час ще 5 тисяч Starlink – Мінцифри

Цитата

“На сьогодні ми отримали десь 25 тисяч Starlink. У найближчий час отримаємо ще 4-5 тисяч. Все це ми купили завдяки донорській допомозі інших держав. Наприклад, 20 тисяч станцій нам закупила Польща. Але ми ведемо комунікацію з Ілоном Маском і його командою, щоб вони логістично забезпечили таку кількість Starlink. Тому що наразі є дефіцит Starlink в світі”, — пояснив Федоров.

Деталі

Він додав, що Україна отримує Starlink за спеціальною ціною, яка є меншою, ніж для інших приватних користувачів у 10 разів. Проте, держава сплачує за партію абонплату за 3−6−9 місяців наперед.

“Ми отримуємо спецціну. Вона нижче, ніж вартість для громадянина, якщо він буде купувати в будь-якій країні світу. А насправді, ми використовуємо великий трафік, як для комерційних компаній. А це інший тариф. Він може коштувати 2500 тисячі доларів за місяць.

Доповнення

30 грудня Україна отримала вже третю від Польщі партію Starlink, що забезпечує супутниковий інтернет.

Станом на початок листопада Україна отримала 1570 Starlink від Польщі.