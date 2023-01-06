Украина получит в ближайшее время еще 5 тысяч Starlink - Минцифры

Цитата

“На сегодня мы получили где-то 25 тысяч Starlink. В ближайшее время получим еще 4-5 тысяч. Все это мы купили благодаря донорской помощи других государств. Например, 20 тысяч станций нам закупила Польша. Но мы ведем коммуникацию с Илоном Маском и его командой, чтобы они логистически обеспечили такое количество Starlink. Потому что сейчас есть дефицит Starlink в мире”, — пояснил Федоров.

Детали

Он добавил, что Украина получает Starlink по специальной цене, которая меньше, чем для других частных пользователей в 10 раз. Тем не менее, государство платит за партию абонплату за 3−6−9 месяцев вперед.

“Мы получаем специальную цену. Она ниже, чем стоимость для гражданина, если он будет покупать в любой стране мира. А на самом деле, мы используем большой трафик, как для коммерческих компаний. А это другой тариф. Он может стоить 2500 тысяч долларов в месяц.

Дополнение

30 декабря Украина получила уже третью от Польши партию Starlink, обеспечивающую спутниковый интернет.

По состоянию на начало ноября Украина получила 1570 Starlink от Польши.