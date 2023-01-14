30 тысяч терминалов Старлинк уже в Украине - Минцифра

Детали

“Последнюю партию — 8 тысяч терминалов — помогла приобрести Польша. Сотни Старлинков из этой партии уже работают в пунктах несокрушимости по всей стране. Еще часть передали энергетикам и медикам”, — рассказал Федоров.

По его словам, международные партнеры помогают в поставках.

“Ведь Старлинки стали частью критической инфраструктуры Украины. Благодаря им украинцы остаются на связи’связи там, где не работает обычная сеть во время отключения света”, — добавил Федоров.

Напомним

В ближайшее время Украина получит от 4 до 5 тысяч станций спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX.