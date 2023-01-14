30 тысяч терминалов Старлинк уже в Украине - Минцифра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Круглосуточно работает команда Минцифры, чтобы обеспечить еще больше терминалов Старлинк. Сейчас их насчитывают в Украине — 30 тысяч единиц. Об этом сообщает вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
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“Последнюю партию — 8 тысяч терминалов — помогла приобрести Польша. Сотни Старлинков из этой партии уже работают в пунктах несокрушимости по всей стране. Еще часть передали энергетикам и медикам”, — рассказал Федоров.
По его словам, международные партнеры помогают в поставках.
“Ведь Старлинки стали частью критической инфраструктуры Украины. Благодаря им украинцы остаются на связи’связи там, где не работает обычная сеть во время отключения света”, — добавил Федоров.
Напомним
В ближайшее время Украина получит от 4 до 5 тысяч станций спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX.