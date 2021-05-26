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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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26 травня: Міжнародний день лінді-хопу та паперового літачка

Київ • УНН

 • 37163 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. У цей день, 26 травня, відзначають Всесвітній лінді-хопу, а також Міжнародний день паперового літачка. Віряни вшановують пам'ять мучениці Глікерії. Про ці та інші свята пише УНН.

26 травня: Міжнародний день лінді-хопу та паперового літачка

Свята

У Всесвітній день лінді-хопу слід визначитись, що це таке. Своє коріння цей танець (лінді-хоп) отримав з афро-американської культури, що з’явилась у Нью-Йорку в 20-30-ті роки XX сторіччя і є різновидом свінгу. Названий на честь знаменитого перельоту Чарльза Ліндберга через Атлантичний океан.

Сам танець має розвиток паралельно із свінговою музикою та відноситься до класу свінгових танців. Він увібрав в себе риси чарлстону, степу, джазу та інших танців, що існували одночасно з ним.

У 80-ті роки XX сторіччя лінді-хоп був відроджений американськими, шведськими та британськими танцюристами. Наразі школи лінді-хопу існують у багатьох країнах світу, зокрема, й в Україні.

День паперового літачка

Ігри з паперовими літачками стали популярними на початку ХХ століття. А в 1930-і роки засновник компанії Lockheed Джон Нортроп використовував паперові літачки для тестування нових ідей при створенні реальних літаків.

У 1989 році була заснована Асоціація паперового авіабудування, а перший чемпіонат із запуску паперових літачків був проведений в 2006 році.

До слова, паперовий літачок став офіційним символом месенджера Telegram.

Релігійні свята

Православна церква 26 травня вшановує пам’ять двох святих: мучениці Гликерії і праведної Гликерії. У народі день назвали Комарницею — через велику кількість прикмет, пов’язаних із цими комахами. Ще цього дня було прийнято

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен:Олександр, Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Тарас, Юрій.

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