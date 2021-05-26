26 мая: международный день линди-хопа и бумажного самолетика
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В этот день, 26 мая, отмечается Всемирный линди-хопа, а также Международный день бумажного самолетика. Верующие почитают память мученицы Гликерии. Об этом и других праздниках пишет УНН.
Праздники
Во Всемирный день линди-хопа следует определиться, что это такое. Свои корни этот танец (линди-хоп) получил из афро-американской культуры, которая появилась в Нью-Йорке в 20-30-е годы XX столетия и является разновидностью свинга. Названный в честь знаменитого перелета Чарльза Линдберга через Атлантический океан.
Сам танец имеет развитие параллельно со свинговой музыкой и относится к классу свинговых танцев. Он вобрал в себя черты Чарлстона, степа, джаза и других танцев, существовавших одновременно с ним.
В 80-е годы XX столетия линди-хоп был возрожден американскими, шведскими и британскими танцорами. Сейчас школы линди-хопа существуют во многих странах мира, в том числе и в Украине.
День бумажного самолетика
Игры с бумажными самолетиками стали популярными в начале ХХ века. А в 1930-е годы основатель компании Lockheed Джон Нортроп использовал бумажные самолетики для тестирования новых идей при создании реальных самолетов.
В 1989 году была основана Ассоциация бумажного авиастроения, а первый чемпионат по запуску бумажных самолетиков был проведен в 2006 году.
К слову, бумажный самолетик стал официальным символом мессенджера Telegram.
Религиозные праздники
Православная Церковь 26 мая отмечают память двух святых: мученицы Гликерии и праведной Гликерии. В народе день назвали Комарницей — из-за большого количества примет, связанных с этими насекомыми. Еще в этот день было принято
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Василий, Георгий, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.