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26 мая: международный день линди-хопа и бумажного самолетика

Киев • УНН

 • 37163 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В этот день, 26 мая, отмечается Всемирный линди-хопа, а также Международный день бумажного самолетика. Верующие почитают память мученицы Гликерии. Об этом и других праздниках пишет УНН.

26 мая: международный день линди-хопа и бумажного самолетика

Праздники

Во Всемирный день линди-хопа следует определиться, что это такое. Свои корни этот танец (линди-хоп) получил из афро-американской культуры, которая появилась в Нью-Йорке в 20-30-е годы XX столетия и является разновидностью свинга. Названный в честь знаменитого перелета Чарльза Линдберга через Атлантический океан.

Сам танец имеет развитие параллельно со свинговой музыкой и относится к классу свинговых танцев. Он вобрал в себя черты Чарлстона, степа, джаза и других танцев, существовавших одновременно с ним.

В 80-е годы XX столетия линди-хоп был возрожден американскими, шведскими и британскими танцорами. Сейчас школы линди-хопа существуют во многих странах мира, в том числе и в Украине.

День бумажного самолетика

Игры с бумажными самолетиками стали популярными в начале ХХ века. А в 1930-е годы основатель компании Lockheed Джон Нортроп использовал бумажные самолетики для тестирования новых идей при создании реальных самолетов.

В 1989 году была основана Ассоциация бумажного авиастроения, а первый чемпионат по запуску бумажных самолетиков был проведен в 2006 году.

К слову, бумажный самолетик стал официальным символом мессенджера Telegram.

Религиозные праздники

Православная Церковь 26 мая отмечают память двух святых: мученицы Гликерии и праведной Гликерии. В народе день назвали Комарницей — из-за большого количества примет, связанных с этими насекомыми. Еще в этот день было принято

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Василий, Георгий, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.

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