25 січня - Тетянин день
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. 25 січня в Україні святкують Тетянин день. 2022 року він припадає на вівторок, передає УНН.
Деталі
Пов’язане це свято з православним днем пам’яті великомучениці Тетяни (Татіани) Римської, яка вважається покровителькою студентів. Саме тому довгий час 25 січня святкували ще й День студента, хоча нині офіційне свято (Міжнародний день студента) 17 листопада. Ще від XVIII століття учні вищих навчальних закладів влаштовували цього дня веселі гуляння, а віряни йшли до церкви, щоб поставити свічку і помолитися святій Тетяні. Вірили, що вона подарує успіхи у навчанні.
Тетяна Римська народилася в багатій сім’ї. Її батько був таємним християнином, тому і доньку з дитинства навчав слову Божому. В юнацтві дівчина вирішила присвятити своє життя служінню Господу, а тому не вийшла заміж, а пішла до Храму. Вона була доброю та щиросердною, допомагала бідним, в’язням, нещасним, а особливо — учням та всім, хто вчився.
В часи, коли жила Тетяна (а це було III століття) в Римі переслідували християн. Жінку та її батька схопили, кинули до в’язниці та довго катували. Намагались змусити поклонятися ідолам, відмовитися від віри. Та Тетяна вистояла, силою своєї молитви зуміла перемогти своїх ворогів. Тоді вони вбили її та разом з нею інших християн.
25 січня 1755 року в Російській імперії, до складу якої в той час входила територія України, відкрили Московський державний університет. І тому цей день вирішили зробити Днем студента. Сьогодні Україна разом з усім світом святкує цей день 17 листопада (Міжнародний день студента). Але студенти ще й досі люблять влаштовувати гучні вечірки та веселитися також і 25 січня.