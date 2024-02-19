198 навчальних закладів у Київській області відновлено після руйнувань рф
Київ • УНН
198 навчальних закладів у Київській області було відновлено після того, як вони були зруйновані або пошкоджені рф під час вторгнення.
У Київській області відновили 198 закладів освіти після руйнувань та пошкоджень рф. Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
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На Київщині унаслідок повномасштабного наступу рф було зруйновано та пошкоджено 244 школи, садочки, заклади позашкільної та професійно-технічної освіти.
За даними офіційних звітів, на сьогодні серед успішно відновлених об'єктів - 122 школи та 71 дитячий садок. Крім того, в планах ще відновлення 15 дитячих садків, з яких 9 вже знаходяться на етапі ремонтних робіт у Бучанській, Ірпінській, Бородянській, Броварській та інших громадах.
Продовжуємо відновлювати школи. 28 закладів освіти плануємо відбудувати у таких громадах, як Баришівська, Великодимерська, Гостомельська, Макарівська, Калитянська, Бучанська, Білогородська, Гатненська, Вишнева, Дмитрівська, Боярська, Іванківська
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Також тривають роботи із будівництва укриттів у 18 закладах освіти та ремонтів сховищ у 26 інших. У рамках заходів з безпеки, встановлено модульні укриття у 14 закладах освіти, а у 6 – вони з'являться найближчим часом.
Загалом у школах та садках Київської області облаштовано понад 1,2 тисячі укриттів.
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