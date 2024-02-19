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198 навчальних закладів у Київській області відновлено після руйнувань рф

198 навчальних закладів у Київській області відновлено після руйнувань рф

Київ • УНН

 • 46893 перегляди

198 навчальних закладів у Київській області було відновлено після того, як вони були зруйновані або пошкоджені рф під час вторгнення.

У Київській області відновили 198 закладів освіти після руйнувань та пошкоджень рф. Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

На Київщині унаслідок повномасштабного наступу рф було зруйновано та пошкоджено 244 школи, садочки, заклади позашкільної та професійно-технічної освіти.

За даними офіційних звітів, на сьогодні серед успішно відновлених об'єктів - 122 школи та 71 дитячий садок. Крім того, в планах ще відновлення 15 дитячих садків, з яких 9 вже знаходяться на етапі ремонтних робіт у Бучанській, Ірпінській, Бородянській, Броварській та інших громадах.

Продовжуємо відновлювати школи. 28 закладів освіти плануємо відбудувати у таких громадах, як Баришівська, Великодимерська, Гостомельська, Макарівська, Калитянська, Бучанська, Білогородська, Гатненська, Вишнева, Дмитрівська, Боярська, Іванківська

заявив Руслан Кравченко.

Додамо

Також тривають роботи із будівництва укриттів у 18 закладах освіти та ремонтів сховищ у 26 інших. У рамках заходів з безпеки, встановлено модульні укриття у 14 закладах освіти, а у 6 – вони з'являться найближчим часом.

Загалом у школах та садках Київської області облаштовано понад 1,2 тисячі укриттів.

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