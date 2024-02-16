Шестиметрова вирва та сотні знищених дерев: Держекоінспекція показала наслідки падіння російської ракети на Київщині
Київ • УНН
Величезний кратер глибиною 6 метрів і шириною 14 метрів залишила зруйнована російська ракета в Бучі Київської області, знищивши 700 дерев на площі 2 000 квадратних метрів.
На Київщині зафіксували величезну вирву, яку залишали знищена російська ракета. Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції столичного округу, пише УНН.
Деталі
Під час масованої ракетної атаки 15 лютого 2024 року, на території Бучанської громади на Київщині, внаслідок знищення російської ракети утворилась величезна вирва. Екоінспектори виїхали на місце для фіксації шкоди, завданої довкіллю
Фахівці встановили, що глибина вирви становить 6 метрів, діаметр – 14 метрів. Також внаслідок падіння ракети було знищено 700 дерев породи сосна, дуб та береза віком до 12 років на площі 2 тисячі кВ. метрів.
Зазначається, що екоінспектори зберуть всю потрібну інформацію для розрахунку шкоди довкіллю, завдану збройною агресією російських військ.
На Київщині підрахували збитки завдані ранковим ракетним обстрілом – ОВА15.02.24, 19:20 • 37900 переглядiв
Нагадаємо
Вранці 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів із 26, запущених російськими військами.