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Шестиметровая воронка и сотни уничтоженных деревьев: Госэкоинспекция показала последствия падения российской ракеты на Киевщине

Шестиметровая воронка и сотни уничтоженных деревьев: Госэкоинспекция показала последствия падения российской ракеты на Киевщине

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 14:59  •  8072 просмотра

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Огромный кратер глубиной 6 метров и шириной 14 метров оставила разрушенная российская ракета в Буче Киевской области, уничтожив 700 деревьев на площади 2 000 квадратных метров.

На Киевщине зафиксировали огромную воронку, которую оставляли уничтоженная российская ракета. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции столичного округа, пишет УНН.

Детали 

Во время массированной ракетной атаки 15 февраля 2024 года, на территории Бучанской общины Киевской области, в результате уничтожения российской ракеты образовалась огромная воронка. Экоинспекторы выехали на место для фиксации ущерба, нанесенного окружающей среде

- резюмировали в ведомстве. 

Специалисты установили, что глубина воронки составляет 6 метров, диаметр - 14 метров. Также в результате падения ракеты было уничтожено 700 деревьев породы сосна, дуб и береза в возрасте до 12 лет на площади 2 тысячи кВ. метров.

Отмечается, что экоинспекторы соберут всю необходимую информацию для расчета ущерба окружающей среде, нанесенного вооруженной агрессией российских войск.

На Киевщине подсчитали ущерб нанесенный утренним ракетным обстрелом - ОВА15 февраля 2024, 17:20 • 35191 просмотр

Напомним

Утром 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов из 26, запущенных российскими войсками.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Шестиметровая воронка и сотни уничтоженных деревьев: Госэкоинспекция показала последствия падения российской ракеты на Киевщине

Огромный кратер глубиной 6 метров и шириной 14 метров оставила разрушенная российская ракета в Буче Киевской области, уничтожив 700 деревьев на площади 2 000 квадратных метров.

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