198 учебных заведений в Киевской области восстановлено после разрушений рф
Киев • УНН
198 учебных заведений в Киевской области были восстановлены после того, как они были разрушены или повреждены рф во время вторжения.
В Киевской области восстановили 198 учебных заведений после разрушений и повреждений рф. Об этом сообщает председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
На Киевщине в результате полномасштабного наступления рф было разрушено и повреждено 244 школы, садики, учреждения внешкольного и профессионально-технического образования.
По данным официальных отчетов, на сегодня среди успешно восстановленных объектов - 122 школы и 71 детский сад. Кроме того, в планах еще восстановление 15 детских садов, из которых 9 уже находятся на этапе ремонтных работ в Бучанской, Ирпенской, Бородянской, Броварской и других громадах.
Продолжаем восстанавливать школы. 28 учебных заведений планируем восстановить в таких громадах, как Барышевская, Великодимерская, Гостомельская, Макаровская, Калитянская, Бучанская, Белогородская, Гатненская, Вишневая, Дмитровская, Боярская, Иванковская
Добавим
Также продолжаются работы по строительству укрытий в 18 учебных заведениях и ремонтов убежищ в 26 других. В рамках мероприятий по безопасности, установлены модульные укрытия в 14 учебных заведениях, а в 6 - они появятся в ближайшее время.
Всего в школах и садиках Киевской области обустроено более 1,2 тысячи укрытий.
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198 учебных заведений в Киевской области восстановлено после разрушений рф
198 учебных заведений в Киевской области были восстановлены после того, как они были разрушены или повреждены рф во время вторжения.
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