198 учебных заведений в Киевской области восстановлено после разрушений рф

В Киевской области восстановили 198 учебных заведений после разрушений и повреждений рф. Об этом сообщает председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

На Киевщине в результате полномасштабного наступления рф было разрушено и повреждено 244 школы, садики, учреждения внешкольного и профессионально-технического образования.

По данным официальных отчетов, на сегодня среди успешно восстановленных объектов - 122 школы и 71 детский сад. Кроме того, в планах еще восстановление 15 детских садов, из которых 9 уже находятся на этапе ремонтных работ в Бучанской, Ирпенской, Бородянской, Броварской и других громадах.

Продолжаем восстанавливать школы. 28 учебных заведений планируем восстановить в таких громадах, как Барышевская, Великодимерская, Гостомельская, Макаровская, Калитянская, Бучанская, Белогородская, Гатненская, Вишневая, Дмитровская, Боярская, Иванковская заявил Руслан Кравченко.

Добавим

Также продолжаются работы по строительству укрытий в 18 учебных заведениях и ремонтов убежищ в 26 других. В рамках мероприятий по безопасности, установлены модульные укрытия в 14 учебных заведениях, а в 6 - они появятся в ближайшее время.

Всего в школах и садиках Киевской области обустроено более 1,2 тысячи укрытий.

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