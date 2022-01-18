18 січня – другий Святий вечір
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні другий Святий вечір, День тлумачного словника та День запалювання маяка, інформує УНН.
Другий Святий вечір (Надвечір’я Богоявлення)
Цей день — надвечір’я перед завершальним святом різдвяно—новорічного циклу — Водохрещем. Його щорічно святкують християни, щоб вшанувати Богоявлення та Хрещення Господнє.
Головна страва на вечері — кутя чи "сочиво" — відвар пшениці з медом та маком. В народі цей день ще називають "Голодною кутею".
День тлумачного словника
Це неофіційне свято, яке святкують щороку 18 січня. Інформація про засновника дня відсутня. Відомо лише, що дата пов‘язана з днем народження британського лікаря та лексикографа Пітера Марка Роже, творця Тезаурусу Роже. Народився він 18 січня 1779 року.
Створювати тезаурус Роже розпочав ще у 1805 році, а опублікував його у 1852 році. У книзі нараховувалося майже 15 тис. слів. Результатом багаторічного кропіткого збирання слів став перший сучасний словник синонімів, в якому їх було упорядковано за семантичними категоріями.
Після смерті автора тезауруса справу продовжили його син та онук. Сьогодні книга складається з 23 тис. слів та дещо відрізняється від оригіналу. Але вона надалі є одним з найвідоміших ідеографічних словників, яким користуються нині.
День запалювання маяка
Невідомо, кому належить ідея святкування цього дня. Існує легенда, що колись провідні зорі рятували життя морякам у відкритому морі, вказуючи їм на безпечний шлях. Через багато століть вони вирішили віддати частину свого світла людям. Відтоді, як наступає темна ніч, найяскравіші та найсміливіші зірки спускаються з неба, щоб запалити світло у високих вежах та допомогти тим, хто заблукав у бурхливих морських хвилях, подолати небезпеку.
Свято нагадує суспільству, що надія — це сильне відчуття, яке допомагає впевнено рухатись вперед та долати будь—які перешкоди заради досягнення поставленої мети.
Іменини
День ангела сьогодні святкують: Поліна, Феона, Аполлінарій, Хома, Роман, Григорій, Михайло.