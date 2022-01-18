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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 68421 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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18 січня – другий Святий вечір

18 січня – другий Святий вечір

Київ • УНН

 • 18321 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні другий Святий вечір, День тлумачного словника та День запалювання маяка, інформує УНН.

Другий Святий вечір (Надвечір’я Богоявлення)

Цей день —  надвечір’я перед завершальним святом різдвяно—новорічного циклу — Водохрещем.  Його щорічно святкують християни, щоб вшанувати Богоявлення та Хрещення Господнє.

Головна страва на вечері — кутя чи "сочиво" — відвар пшениці з медом та маком. В народі цей день ще називають "Голодною кутею".

День тлумачного словника

Це неофіційне свято, яке святкують щороку 18 січня. Інформація про засновника дня відсутня. Відомо лише, що дата пов‘язана з днем народження британського лікаря та лексикографа Пітера Марка Роже, творця Тезаурусу Роже. Народився він 18 січня 1779 року.

Створювати тезаурус Роже розпочав ще у 1805 році, а опублікував його у 1852 році. У книзі нараховувалося майже 15 тис. слів. Результатом багаторічного кропіткого збирання слів став перший сучасний словник синонімів, в якому їх  було упорядковано за семантичними категоріями.

Після смерті автора тезауруса справу продовжили його син та онук. Сьогодні книга складається з 23 тис. слів та дещо відрізняється від оригіналу. Але вона надалі є одним з найвідоміших ідеографічних словників, яким користуються нині.

День запалювання маяка

Невідомо, кому належить ідея  святкування цього дня. Існує легенда, що колись провідні зорі рятували життя морякам у відкритому морі, вказуючи їм на безпечний шлях. Через багато століть вони вирішили віддати частину свого світла людям. Відтоді, як наступає темна ніч, найяскравіші та найсміливіші зірки спускаються з неба, щоб запалити світло у високих вежах та допомогти тим, хто заблукав у бурхливих морських хвилях, подолати небезпеку.

Свято нагадує суспільству, що надія — це сильне відчуття, яке допомагає впевнено рухатись вперед та долати будь—які перешкоди заради досягнення поставленої мети.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Поліна, Феона, Аполлінарій, Хома, Роман, Григорій, Михайло.

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