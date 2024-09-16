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16 перевізників відключили від системи "Шлях": названо причину

16 перевізників відключили від системи "Шлях": названо причину

Київ • УНН

 • 30944 перегляди

Укртрансбезпека відключила 16 перевізників від системи "Шлях" на 3 місяці за організацію незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Порушники не повернулися в Україну протягом 60 днів.

Від системи "Шлях" відключили 16 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону, передає УНН із посиланням на Укртрансбезпеку.

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи "ШЛЯХ" таких перевізників:

ФОП Мурашкін Сергій Геннадійович

ФОП Ліхтей Артем Вікторович

ФОП Педорченко Артем Леонідович

ФОП Радомський Дмитро Валерійович

ФОП Яцюра Андрій Миколайович

ФОП Гонтюк Олександр Якович

ФОП Аронець Сергій Анатолійович

ФОП Смульський Олександр Олександрович

ФОП Дубовик Максим Юрійович

ФОП Блаженко Олександр Михайлович

ФОП Таран Вадим Володимирович

ФОП Сімагутін Андрій Вячеславович

ФОП Колядюк Василь Павлович

ТОВ "АВТ ГЛОБАЛ"

ТОВ "МЕРІЕНЖЕЛ"

ТОВ "МАКАРТРАНС"

Додамо

За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Укртрансбезпека висловлює вдячність за співпрацю Державній прикордонній службі України та надає усю необхідну інформацію правоохоронним органам для притягнення порушників до відповідальності.

Система "Шлях" відновила роботу після технічного збою26.01.24, 11:43 • 28652 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаЕкономіка

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