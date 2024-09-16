16 перевозчиков отключили от системы "Шлях": названа причина

От системы «Шлях» отключили 16 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы, передает УНН со ссылкой на Укртрансбезопасность.

Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение отключить на три месяца от Системы «ШЛЯХ» таких перевозчиков:

ФЛП Мурашкин Сергей Геннадьевич

ФЛП Лихтей Артем Викторович

ФЛП Педорченко Артем Леонидович

ФЛП Радомский Дмитрий Валерьевич

ФЛП Яцюра Андрей Николаевич

ФЛП Гонтюк Александр Яковлевич

ФЛП Аронец Сергей Анатольевич

ФЛП Смульский Александр Александрович

ФЛП Дубовик Максим Юрьевич

ФЛП Блаженко Александр Михайлович

ФЛП Таран Вадим Владимирович

ФЛП Симагутин Андрей Вячеславович

ФЛП Колядюк Василий Павлович

ООО «АВТ ГЛОБАЛ»

ООО «МЕРИЕНЖЕЛ»

ООО «МАКАРТРАНС»

Добавим

По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

На рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Укртрансбезпека выражает благодарность за сотрудничество Государственной пограничной службе Украины и предоставляет всю необходимую информацию правоохранительным органам для привлечения нарушителей к ответственности.

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