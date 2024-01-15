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15 січня: День Вікіпедії, День Мартіна Лютера Кінга

15 січня: День Вікіпедії, День Мартіна Лютера Кінга

Київ • УНН

 • 25448 перегляди

День Вікіпедії відзначається 15 січня на честь запуску у 2001 році безкоштовної онлайн-енциклопедії, яка зараз містить понад 62 мільйони статей 339 мовами. Він збігається з Днем Мартіна Лютера Кінга, вшановуючи спадщину лідера руху за громадянські права.

Сьогодні, 15 січня, у багатьох країнах світу користувачі інтернету відзначають День Вікіпедії – вільної електронної енциклопедії, пише УНН.

Саме 15 січня 2001 року стала доступною перша версія Вікіпедії.

Засновниками електронної енциклопедії стали Ларрі Сенджер та Джиммі Вейлс.

Вже до кінця 2001 року сайт мав 20 тисяч статей і 18 розділів на різних мовах. Ресурс набував популярності, натомість Нупедія втрачала свої позиції і в 2003 році припинила своє існування.

У сукупності випуски Вікіпедії охоплюють понад 62 мільйони статей, які залучають близько 2 мільярдів унікальних відвідувань на пристрої на місяць і понад 14 мільйонів редагувань на місяць.

Однією з переваг Вікіпедії є можливість подання інформації рідною мовою — сайт складається з 339 мовних розділів. Найбільшою Вікіпедією за кількістю статей є англійська, яка містить понад 6 мільйонів статей.

Перші статті українською мовою у Вікіпедії почали з’являтися у 2004 році.

На цей час кількість статей української Вікіпедії становить 1 305 217. За цим показником вона перебуває на 14-му місці серед усіх мовних розділів, на 10-му місці серед європейських Вікіпедій та на 3-му місці серед Вікіпедій слов'янськими мовами.

Також 15 січня – це День Мартіна Лютера Кінга. Саме цього дня у 1929 році народився цей один з найвідоміших громадських діячів ХХ століття.

Завдяки його зусиллям в США були прийняті закони про громадянські та виборчі права, які виступали гарантією рівних прав людини незалежно від національності та кольору шкіри.

У 1964 році Мартін Лютер Кінг став лауреатом Нобелівської премії миру.

4 квітня 1968 року був смертельно поранений кулею снайпера у Мемфісі.

Ще сьогодні можна відзначити день соку-фреш.

У період античності та середньовіччя люди, звичайно, вживали соки з свіжо-вижатих фруктів, але виключно в південних країнах, де росли ці самі фрукти. Проте, для втамування спраги люди пили в основному воду, а для розваг у греків і римлян найбільше цінувалося вино, в той час як північні європейські народи віддавали перевагу пиву.

Приблизно на початку ХХ століття почалося друге народження соків, і почалося воно з винаходу пастеризації, що дозволяє зберігати отримані соки тривалий час, що уможливило їх комерційне виробництво та продаж.

У 30-х роках ХХ століття американець Норман Вокер вийнайшов соковижималку, яка повернула популярність сокам-фреш, і зробила їх доступними у будь-якому будинку.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті Павла Фівейського, яка вважають першим християнським ченцем-відлюдником.

Павло народився у заможній родині в Єгипті, але рано став сиротою. Родичі захотіли заволодіти статками його родини, через що Павло був змушений тікати.

Він оселився у печері, і присвятив своє життя молитвам Господу.

Вважається, що у печері Павло провів близько 90 років, а помер, коли йому було 113 років.

Іменини 15 січня святкують Павло, Михайло, Іван, Юліан, Олена.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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