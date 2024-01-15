15 января: День Википедии, День Мартина Лютера Кинга
Киев • УНН
День Википедии отмечается 15 января в честь запуска в 2001 году бесплатной онлайн-энциклопедии, которая сейчас содержит более 62 миллионов статей на 339 языках. Он совпадает с Днем Мартина Лютера Кинга, чествуя наследие лидера движения за гражданские права.
Сегодня, 15 января, во многих странах мира пользователи интернета отмечают День Википедии - свободной электронной энциклопедии, пишет УНН.
Именно 15 января 2001 года стала доступной первая версия Википедии.
Основателями электронной энциклопедии стали Ларри Сенджер и Джимми Вейлс.
Уже к концу 2001 года сайт имел 20 тысяч статей и 18 разделов на разных языках. Ресурс приобретал популярность, зато Нупедия теряла свои позиции и в 2003 году прекратила свое существование.
В совокупности выпуски Википедии охватывают более 62 миллионов статей, которые привлекают около 2 миллиардов уникальных посещений на устройства в месяц и более 14 миллионов правок в месяц.
Одним из преимуществ Википедии является возможность представления информации на родном языке - сайт состоит из 339 языковых разделов. Самой большой Википедией по количеству статей является английская, которая содержит более 6 миллионов статей.
Первые статьи на украинском языке в Википедии начали появляться в 2004 году.
В настоящее время количество статей украинской Википедии составляет 1 305 217. По этому показателю она находится на 14-м месте среди всех языковых разделов, на 10-м месте среди европейских Википедий и на 3-м месте среди Википедий на славянских языках.
Также 15 января - это День Мартина Лютера Кинга. Именно в этот день в 1929 году родился этот один из самых известных общественных деятелей ХХ века.
Благодаря его усилиям в США были приняты законы о гражданских и избирательных правах, которые выступали гарантией равных прав человека независимо от национальности и цвета кожи.
В 1964 году Мартин Лютер Кинг стал лауреатом Нобелевской премии мира.
4 апреля 1968 года был смертельно ранен пулей снайпера в Мемфисе.
Еще сегодня можно отметить день сока-фреша.
В период античности и средневековья люди, конечно, употребляли соки из свежевыжатых фруктов, но исключительно в южных странах, где росли эти самые фрукты. Тем не менее, для утоления жажды люди пили в основном воду, а для развлечений у греков и римлян больше всего ценилось вино, в то время как северные европейские народы отдавали предпочтение пиву.
Примерно в начале ХХ века началось второе рождение соков, и началось оно с изобретения пастеризации, позволяющей хранить полученные соки длительное время, что сделало возможным их коммерческое производство и продажу.
В 30-х годах ХХ века американец Норман Уокер создал соковыжималку, которая вернула популярность сокам-фрешам, и сделала их доступными в любом доме.
По церковному календарю сегодня День памяти Павла Фивейского, которого считают первым христианским монахом-отшельником.
Павел родился в богатой семье в Египте, но рано стал сиротой. Родственники захотели завладеть имуществом его семьи, из-за чего Павел был вынужден бежать.
Он поселился в пещере, и посвятил свою жизнь молитвам Господу.
Считается, что в пещере Павел провел около 90 лет, а умер, когда ему было 113 лет.
Именины 15 января празднуют Павел, Михаил, Иван, Юлиан, Елена.
15 января: День Википедии, День Мартина Лютера Кинга
День Википедии отмечается 15 января в честь запуска в 2001 году бесплатной онлайн-энциклопедии, которая сейчас содержит более 62 миллионов статей на 339 языках. Он совпадает с Днем Мартина Лютера Кинга, чествуя наследие лидера движения за гражданские права.
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