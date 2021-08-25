130 млн доларів щорічно втрачає Україна через технологічну невідповідність обладнання Гідрометеослужби

За розрахунками Світового банку та Всесвітньої метеорологічної організації, інвестиції в реалізацію проєкту модернізації та технічного переоснащення Укргідрометцентру можуть підвищити економічну ефективність України в більш ніж 3-10 разів на весь період служби обладнання.

“Здійснюючи вчасне передбачення різноманітних гідрометеорологічних явищ, ми можемо зменшити економічні втрати в різних галузях економіки майже на третину. Окрім того, суттєвий додатковий економічний ефект від розвитку гідрометеорологічної служби отримають і окремі галузі економіки. Так, сільське господарство потенційно може отримати вигоду (у вигляді попереджених втрат) в об’ємі 2,1 — 3,1 % ВВП по сільському господарству”, — йдеться в звіті.

Покращення точності та завчасне гідрометеорологічне прогнозування і попередження стихійних явищ різних рівнів небезпечності сприятиме розв’язанню проблем забруднення довкілля, поліпшенню соціальних умов проживання населення, особливо у регіонах схильних до утворення паводків та селів, підвищенню безпеки у транспортній галузі, особливо в авіаційних перевезеннях.

Нагадаємо, що існуюча кількість пунктів метеорологічних спостережень не в повній мірі відповідає рекомендаціям Всесвітньої метеорологічної організації, а щільність мережі пунктів метеорологічних спостережень у гірських районах України є вкрай недостатньою. Мережа наземних метеорологічних спостережень забезпечена автоматизованими системами спостережень на рівні 2 % від потреби, а в акваторії Чорного та Азовського морів автоматизовані пункти взагалі відсутні. Площа покриття території України радарною доплерівською інформацією становить лише 15% і цього критично недостатньою для гідрометеорологічного прогнозування.

Проведеним аудитом встановлено, що у 2010 — 2015 роках фінансування забезпечення діяльності гідрометеорологічної служби України практично не передбачались, а з 2016 року — передбачались на рівні лише 10,0 млн гривень.