13 жовтня: День без бюстгальтера, Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

ukru
29 березня, 17:57 • 150764 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 187344 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 170541 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 208032 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 180782 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 154786 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 159565 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 151041 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 428425 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173287 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.4 м/с
49 %
747 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 100040 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 103907 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 103278 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 54303 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 89848 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 279930 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 428433 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 477041 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 482260 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 388801 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 54303 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 187355 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 143665 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 137053 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 110237 перегляди
Актуальне
13 жовтня: День без бюстгальтера, Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

13 жовтня: День без бюстгальтера, Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

Київ • УНН

 • 1581542 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Сьогодні, 13 жовтня, відзначається Міжнародний день без бюстгальтера, пише УНН.

Вперше з ініціативою проводити День без бюстгальтера виступили активістки у 70-х роках минулого століття. На їхню думку, цей аксесуар є символом поневолення жінки, який пригнічує її гідність.

Однак, з роками зміст цієї події змінився. З 2011 року День без бюстгальтера проводиться з метою підвищити обізнаність про рак молочної залози та нагадати жінкам в усьому світі, що вони повинні регулярно проходити скринінг на рак молочної залози.

Також 13 жовтня — це День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози — важкої форми раку, яка поширилася за межі молочної залози в інші органи тіла, такі як легені, кістки або печінка.

За статистикою приблизно у 30% жінок, які пережили рак молочної залози на ранній стадії, навіть після успішного лікування може виникнути рецидив у вигляді метастазів. Метастази можуть проявитися від кількох місяців до понад двох десятиліть після лікування.

Щороку у світі фіксується близько 685 тисяч жінок хворих саме на цю форму раку.

З 1989 року, за ініціативи Генасамблеї ООН 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих.

Мета сьогоднішньої події — інформування суспільство про заходи, які можуть попередити стихійні лиха та мінімізувати їх наслідки.

За статистикою, щороку від стихійних лих страждають близько 250 мільйонів мешканців нашої планети. В середньому, кожного дня жертвами стихійних лих стають 184 людини.

З 1996 року кожної другої п’ятниці жовтня, яка цього року припадає на 13-те число, відзначається Всесвітній день яйця. Подію започаткувала Міжнародна яєчна комісія на конференції у Відні.

Яйця — це не тільки поживний харчовий продукт. Вони відіграють важливо значення у багатьох культурах та релігіях народів світу.

Аби долучитися до святкування Всесвітнього дня яйця сьогодні бажано приготувати якусь смачну страву, до складу якої входять яйця.
Не варто обмежувати свої кулінарні таланти лише курячи яйцями, можна використати перепелині, качині, гусячі, і навіть страусині яйця.

Також 13 жовтня — це Всесвітній день боротьби з тромбозом.

Тромбоз — це патологічне згортання крові у судинах. Тромби заважають нормальному протіканню крові по венах та артеріях. Це призводить до важких наслідків — від сильного болю до загибелі через перекриття кровопостачання до життєво важливих органів.

Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день ветеринарної медсестри, День простої мови, День невдах, День костюма.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті мучеників Карпа, Папили та Агатоніки, які жили у ІІІ столітті.

Карп був єпископом, Папила — дияконом, Агатоніка — благочестивою християнкою і сестрою Папили.

Під час гонінь на християн за наказом правителя усіх трьох схопили. Жорстокими тортурами їх хотіли змусити зректися Христа.

За переказом, Папила мав дар зцілення. До нього підвели сліпого чоловіка, якого не могли зцілити язичницькі жреці. Папила прочитав молитву і чоловік прозрів.

Це остаточно розлютили правителя, він наказав стратити Карпа, Папилу та Агатоніку.

Іменини сьогодні святкують Карп, Олександр, Олексій, Леонід, Матвій, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78