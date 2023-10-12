13 жовтня: День без бюстгальтера, Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

Вперше з ініціативою проводити День без бюстгальтера виступили активістки у 70-х роках минулого століття. На їхню думку, цей аксесуар є символом поневолення жінки, який пригнічує її гідність.

Однак, з роками зміст цієї події змінився. З 2011 року День без бюстгальтера проводиться з метою підвищити обізнаність про рак молочної залози та нагадати жінкам в усьому світі, що вони повинні регулярно проходити скринінг на рак молочної залози.

Також 13 жовтня — це День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози — важкої форми раку, яка поширилася за межі молочної залози в інші органи тіла, такі як легені, кістки або печінка.

За статистикою приблизно у 30% жінок, які пережили рак молочної залози на ранній стадії, навіть після успішного лікування може виникнути рецидив у вигляді метастазів. Метастази можуть проявитися від кількох місяців до понад двох десятиліть після лікування.

Щороку у світі фіксується близько 685 тисяч жінок хворих саме на цю форму раку.

З 1989 року, за ініціативи Генасамблеї ООН 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих.

Мета сьогоднішньої події — інформування суспільство про заходи, які можуть попередити стихійні лиха та мінімізувати їх наслідки.

За статистикою, щороку від стихійних лих страждають близько 250 мільйонів мешканців нашої планети. В середньому, кожного дня жертвами стихійних лих стають 184 людини.

З 1996 року кожної другої п’ятниці жовтня, яка цього року припадає на 13-те число, відзначається Всесвітній день яйця. Подію започаткувала Міжнародна яєчна комісія на конференції у Відні.

Яйця — це не тільки поживний харчовий продукт. Вони відіграють важливо значення у багатьох культурах та релігіях народів світу.

Аби долучитися до святкування Всесвітнього дня яйця сьогодні бажано приготувати якусь смачну страву, до складу якої входять яйця.

Не варто обмежувати свої кулінарні таланти лише курячи яйцями, можна використати перепелині, качині, гусячі, і навіть страусині яйця.

Також 13 жовтня — це Всесвітній день боротьби з тромбозом.

Тромбоз — це патологічне згортання крові у судинах. Тромби заважають нормальному протіканню крові по венах та артеріях. Це призводить до важких наслідків — від сильного болю до загибелі через перекриття кровопостачання до життєво важливих органів.

Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день ветеринарної медсестри, День простої мови, День невдах, День костюма.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті мучеників Карпа, Папили та Агатоніки, які жили у ІІІ столітті.

Карп був єпископом, Папила — дияконом, Агатоніка — благочестивою християнкою і сестрою Папили.

Під час гонінь на християн за наказом правителя усіх трьох схопили. Жорстокими тортурами їх хотіли змусити зректися Христа.

За переказом, Папила мав дар зцілення. До нього підвели сліпого чоловіка, якого не могли зцілити язичницькі жреці. Папила прочитав молитву і чоловік прозрів.

Це остаточно розлютили правителя, він наказав стратити Карпа, Папилу та Агатоніку.

Іменини сьогодні святкують Карп, Олександр, Олексій, Леонід, Матвій, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.