13 октября: День без бюстгальтера, Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий

Впервые с инициативой проводить День без бюстгальтера выступили активистки в 70-х годах прошлого века. По их мнению, этот аксессуар является символом порабощения женщины, который подавляет ее достоинство.

Однако, с годами смысл этого события изменился. С 2011 года День без бюстгальтера проводится с целью повысить осведомленность о раке молочной железы и напомнить женщинам в всем мире, что они должны регулярно проходить скрининг на рак молочной железы.

Также 13 октября — это День распространения информации о метастатическом раке молочной железы — тяжелой формы рака, которая распространилась за пределы молочной железы в другие органы тела, такие как легкие, кости или печень.

По статистике примерно у 30% женщин, переживших рак молочной железы на ранней стадии, даже после успешного лечения может возникнуть рецидив в виде метастазов. Метастазы могут проявиться от нескольких месяцев до более двух десятилетий после лечения.

Каждый год в мире фиксируется около 685 тысяч женщин, больных именно этой формой рака.

С 1989 года, по инициативе Генассамблеи ООН 13 октября отмечается Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий.

Цель сегодняшнего события — информирование общества о мерах, которые могут предупредить стихийные бедствия и минимизировать их последствия.

По статистике, ежегодно от стихийных бедствий страдают около 250 миллионов жителей нашей планеты. В среднем, каждый день жертвами стихийных бедствий становятся 184 человека.

С 1996 года каждую вторую пятницу октября, которая в этом году приходится на 13-е число, отмечается Всемирный день яйца. Событие было учреждено Международной яичной комиссией на конференции в Вене.

Яйца — это не только питательный пищевой продукт. Они играют важное значение во многих культурах и религиях народов мира.

Чтобы приобщиться к празднованию Всемирного дня яйца сегодня желательно приготовить какое-то вкусное блюдо, в состав которого входят яйца.

Не стоит ограничивать свои кулинарные таланты только куриными яйцами, можно использовать перепелиные, утиные, гусиные, и даже страусиные яйца.

Также 13 октября — это Всемирный день борьбы с тромбозом.

Тромбоз — это патологическое свертывание крови в сосудах. Тромбы мешают нормальному протеканию крови по венам и артериям. Это приводит к тяжелым последствиям — от сильной боли до гибели из-за перекрытия кровоснабжения жизненно важных органов.

Еще сегодня можно отметить Международный день ветеринарной медсестры, День простого языка, День неудачников, День костюма.

По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Карпа, Папилы и Агатоники, которые жили в ІІІ веке.

Карп был епископом, Папила — диаконом, Агатоника — благочестивой христианкой и сестрой Папилы.

Во время гонений на христиан по приказу правителя всех троих схватили. Жестокими пытками их хотели заставить отречься от Христа.

По преданию, Папила обладал даром исцеления. К нему подвели слепого человека, которого не могли исцелить языческие жрецы. Папила прочитал молитву и человек прозрел.

Это окончательно разозлило правителя, он приказал казнить Карпа, Папилу и Агатонику.

Именины сегодня празднуют Карп, Александр, Алексей, Леонид, Матвей, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.