13 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день хумусу та день кульбаби

Свята

Всесвітній День кульбаби відзначають 13 травня. У багатьох країнах з цієї рослини готують різноманітні страви: кульбабу додають у супи, борщі, салати, муси, сир тощо.

Головна страва з кульбаб це, звичайно, вино. Найбільшу популярність цей напій набув в Англії.

Зазначимо, що кульбаби є найбільш “пунктуальними” рослинами, за ними можна звіряти годинник: рівно о 7-й ці рослини розквітають, а о 15 — закриваються.

Зокрема, 13 травня святкують Міжнародний день хумусу. Ця популярна страва дійшла до нас з Близького Сходу, а особливу популярність вона набула серед вегетаріанців і прихильників безглютенової дієти.

Вперше про про хумус згадується ще у XIII століття. Склад хумусу складає: пюре з нуту, оливкова олія, кунжутна паста, лимонний сік і спеції. Подають його найчастіше у вигляді холодної закуски.

Втім, День хумусу слугує не заради ще одного приводу скуштувати цю страву. Свято було вигадане у 2012 році ізраїльським підприємцем Беном Ленгом для об’єднання і примирення жителів Близького Сходу, що особливо актуально в цьому році.

День народження застібки-липучки відзначається з 13 травня 1958 року, коли її зареєстрував інженер зі Швеції Георг де Местраль. Саме тоді його винахід, який став дуже зручним елементом як в одязі, так і в побуті для багатьох людей, набув особливої популярності.

Свій винахід де Местраль назвав “Velcro”, а сама ідея створити таку застібку прийшла йому, коли він гуляв вулицею зі своїм собакою. Той бігав і грався, а потім випадково застряг в колючому кущі будяків. Реп’яхи причепилися до шерсті тварини, і її господар подумав, що було б непогано використовувати подібний алгоритм в побуті.

Він втілив свою ідею в життя в 1948 році, а через 10 років він нарешті офіційно підтвердив своє авторство і запатентував застібку-липучку.

Релігійні свята

Народне свято Яків Теплий відзначається 13 травня 2021 року (за старим стилем — 30 квітня). У православному церковному календарі це дата вшанування пам’яті апостола Якова Зеведєєва, брата апостола Іоанна Богослова. Свято люди назвали “Теплим” за те, що в цей час після тривалих холодів наступало тепло.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, а також Василь.