13 мая: сегодня отмечают Международный день хумуса и день одуванчика

Праздники

Всемирный День одуванчика отмечают 13 мая. Во многих странах из этого растения готовят разнообразные блюда: одуванчик добавляют в супы, борщи, салаты, муссы, сыр и тому подобное.

Главное блюдо из одуванчиков это, конечно, вино. Наибольшую популярность этот напиток получил в Англии.

Отметим, что одуванчика является наиболее “пунктуальными” растениями, по ним можно сверять часы: ровно в 7 эти растения расцветают, а в 15 — закрываются.

В частности, 13 мая празднуют Международный день хумус. Эта популярное блюдо дошло до нас с Ближнего Востока, а особую популярность оно приобрела среди вегетарианцев и приверженцев безглютеновой диеты.

Впервые о хумусе упоминают еще в XIII века. Состав хумуса это: пюре из нута, оливковое масло, кунжутное паста, лимонный сок и специи. Подают его чаще всего в виде холодной закуски.

Впрочем, День хумус служит не ради еще одного поводу попробовать это блюдо. Праздник был придуман в 2012 году израильским предпринимателем Беном Лэнгом для объединения и примирения жителей Ближнего Востока, что особенно актуально в этом году.

День рождения застежки-липучки отмечается с 13 мая 1958 года, когда ее зарегистрировал инженер из Швеции Георг де Местраль. Именно тогда его изобретение, ставшее очень удобным элементом как в одежде, так и в быту для многих людей, приобрел особую популярность.

Свое изобретение где Местраль назвал “Velcro”, а сама идея создать такую застежку пришла ему, когда он гулял по улице со своей собакой. Та бегала и играла, а потом случайно застряла в колючих кустах чертополоха. Репейник прицепился к шерсти животного, и ее хозяин подумал, что было бы неплохо использовать подобный алгоритм в быту.

Он воплотил свою идею в жизнь в 1948 году, а через 10 лет он наконец официально подтвердил свое авторство и запатентовал застежку-липучку.

Религиозные праздники

Народный праздник Яков Теплый отмечается 13 мая 2021 (по старому стилю — 30 апреля). В православном церковном календаре это дата памяти апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова. Праздник люди назвали “Теплым” за то, что в это время после длительных холодов наступало тепло.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Никита, Ефрем, Максим, Климент, Игнат, Яков, а также Василий.