13 квітня: сьогодні Всесвітній день рок-н-ролу

Свята

13 квітня відзначають Всесвітній день рок-н-ролу, хоча історична подія, що послужила основою для свята, відбулося днем раніше.

12 квітня 1954 Білл Хейлі (Bill Haley) записав сингл «Rock Around The Clock», що став знаковим у новому музичному напрямку, який швидко подолало межі США і поширилося по країнах і континентах, кинувши виклик суспільству і традицій.

Релігійне свято

13 квітня у православному церковному календарі - день вшанування пам'яті святого мученика Іпатія, єпископа Гангрского. Інші назви свята: "Іпатій", "Напередодні Пролеття", "Вогнище", "Біди з домовиком". У Іпатія просили про вигнання бісів і захисту від домовиків, які в цей день бешкетують.

Іменини

13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Веніамін, Інокентій, Ганна, Іпатій, Акакій, Аполлінарій, Влас, Яків.

Прикмети

Синє небо за безвітряної погоди – чекайте дощу.

Сонячний день – прикмета до того, що літо теплим буде.

Прилетіли птахи з вирію, але не щебечуть – холод ще триматиметься.

Вранці дощ – літо буде мокрим.