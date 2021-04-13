13 квітня: сьогодні Всесвітній день рок-н-ролу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У цей день, 13 квітня, відзначають Всесвітній день рок-н-ролу та Міжнародний день функціонального неврологічного розладу. Про ці та інші свята пише УНН.
Свята
13 квітня відзначають Всесвітній день рок-н-ролу, хоча історична подія, що послужила основою для свята, відбулося днем раніше.
12 квітня 1954 Білл Хейлі (Bill Haley) записав сингл «Rock Around The Clock», що став знаковим у новому музичному напрямку, який швидко подолало межі США і поширилося по країнах і континентах, кинувши виклик суспільству і традицій.
Релігійне свято
13 квітня у православному церковному календарі - день вшанування пам'яті святого мученика Іпатія, єпископа Гангрского. Інші назви свята: "Іпатій", "Напередодні Пролеття", "Вогнище", "Біди з домовиком". У Іпатія просили про вигнання бісів і захисту від домовиків, які в цей день бешкетують.
Іменини
13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Веніамін, Інокентій, Ганна, Іпатій, Акакій, Аполлінарій, Влас, Яків.
Прикмети
Синє небо за безвітряної погоди – чекайте дощу.
Сонячний день – прикмета до того, що літо теплим буде.
Прилетіли птахи з вирію, але не щебечуть – холод ще триматиметься.
Вранці дощ – літо буде мокрим.