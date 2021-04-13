13 апреля: сегодня Всемирный день рок-н-ролла
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В этот день, 13 апреля, отмечается Всемирный день рок-н-ролла и Международный день функционального неврологического расстройства. Об этих и других праздниках пишет УНН.
Праздники
13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше.
12 апреля 1954 Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл “Rock Around The Clock”, ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.
Религиозный праздник
13 апреля в православном церковном календаре — день памяти святого мученика Ипатия, епископа Гангрский. Другие названия праздника: “Ипатий”, “Накануне Пролеття”, “Костер”, “Беды с домовым”. В Ипатия просили об изгнании бесов и защиты от домовых, которые в этот день бесчинствуют.
Именины
13 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Вениамин, Иннокентий, Анна, Ипатий, Акакий, Аполлинарий, Влас, Яков.
Приметы
Синее небо при безветренной погоде — ждите дождя.
Солнечный день — примета к тому, что лето теплым будет.
Прилетели птицы из теплых краев, но не щебечут — холод еще держаться.
Утром дождь — лето будет мокрым.