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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 51702 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 140319 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 143158 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 134387 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 апреля: сегодня Всемирный день рок-н-ролла

13 апреля: сегодня Всемирный день рок-н-ролла

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. В этот день, 13 апреля, отмечается Всемирный день рок-н-ролла и Международный день функционального неврологического расстройства. Об этих и других праздниках пишет УНН.

Праздники

13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше.

12 апреля 1954 Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл “Rock Around The Clock”, ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

Религиозный праздник

13 апреля в православном церковном календаре — день памяти святого мученика Ипатия, епископа Гангрский. Другие названия праздника: “Ипатий”, “Накануне Пролеття”, “Костер”, “Беды с домовым”. В Ипатия просили об изгнании бесов и защиты от домовых, которые в этот день бесчинствуют.

Именины

13 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Вениамин, Иннокентий, Анна, Ипатий, Акакий, Аполлинарий, Влас, Яков.

Приметы

Синее небо при безветренной погоде — ждите дождя.

Солнечный день — примета к тому, что лето теплым будет.

Прилетели птицы из теплых краев, но не щебечут — холод еще держаться.

Утром дождь — лето будет мокрым.

Украинские Национальные Новости

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