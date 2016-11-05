12 мирних жителів загинули в результаті вибуху бомби в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Не менше 12 мирних жителів, включаючи жінок і дітей, загинули в результаті вибуху бомби в північній іракській провінції Кіркук, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Було підірвано поліцейський транспортний засіб, на якому група жителів намагалася покинути підконтрольне терористичному угрупованню „Ісламська держава“ місто Хавиджа. Серед загиблих-жінки, діти і офіцер поліції”, — йдеться в повідомленні.
Точна причина вибуху на даний момент з’ясовується. За однією з версій, вибух міг статися в результаті наїзду автомобіля на одну з мін, залишених бойовиками. Друга версія припускає, що вибуховий пристрій знаходився в багажі однієї з пасажирів.
Як повідомляв УНН, джихадисти у п’ятницю зустріли бомбами і обстрілами іракські сили, які пробиваються вулицями Мосула, змушуючи деякі підрозділи частково відступити.