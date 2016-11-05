12 мирных жителей погибли в результате взрыва бомбы в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Не меньшее 12 мирных жителей, включая женщин и детей, погибли в результате взрыва бомбы в северной иракской провинции Киркук, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Было подорвано полицейское транспортное средство, на котором группа жителей пыталась покинуть подконтрольный террористической группировке "Исламское государство" город Хавиджа. Среди погибших женщины, дети и офицер полиции ", - говорится в сообщении.
Точная причина взрыва на данный момент выясняется. По одной из версий, взрыв мог произойти в результате наезда автомобиля на одну из мин, оставленную боевиками. Вторая версия предполагает, что взрывное устройство находилось в багаже одного из пассажиров.
Как сообщал УНН, джихадисты в пятницу встретили бомбами и обстрелами иракские силы, которые пробиваются по улицам Мосула, заставляя некоторые подразделения частично отступить.