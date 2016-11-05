12 мирных жителей погибли в результате взрыва бомбы в Ираке

"Было подорвано полицейское транспортное средство, на котором группа жителей пыталась покинуть подконтрольный террористической группировке "Исламское государство" город Хавиджа. Среди погибших женщины, дети и офицер полиции ", - говорится в сообщении.

Точная причина взрыва на данный момент выясняется. По одной из версий, взрыв мог произойти в результате наезда автомобиля на одну из мин, оставленную боевиками. Вторая версия предполагает, что взрывное устройство находилось в багаже ​​одного из пассажиров.

Как сообщал УНН, джихадисты в пятницу встретили бомбами и обстрелами иракские силы, которые пробиваются по улицам Мосула, заставляя некоторые подразделения частично отступить.