10-разовий чемпіон Паралімпіади Крипак отримав звання Героя України

Цитата:

“Максим — десятиразовий чемпіон України. В одному інтерв’ю він сказав, що його приклад для наслідування — це приклад також великого спортсмена Майкла Фелпса. Ти сказав, що хочеш стати краще за нього. Дня нас ти точно краще. І хай не образиться Фелпс... Сьогодні ти наш Герой — Герой України”, — заявив Зеленський.

Деталі

Відповідний президентський указ вже офіційно опубліковано на сайті Глави держави.

"За визначні спортивні досягнення на XVI літніх Паралімпійських іграх у місті Токіо (Японія), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Крипаку Максиму Сергійовичу — п’ятиразовому чемпіону, срібному та бронзовому призеру з плавання", - йдеться у тексті указу №471/2021.

Доповнення

Український плавець Максим Крипак ще до офіційного завершення Паралімпіади-2020 у Токіо гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена нинішніх Ігор. Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них — п’ять золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту. Українець обійшов білоруса Ігаря Бокі та китайців Лу Дун і Чжен Тао.