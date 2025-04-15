Джон К. Аквіліно

Китай вдає нейтралітет, але підтримує військові цілі росії в Україні, продаючи москві технології безпілотників і порохові
інгредієнти.
Американський адмірал Джон Аквіліно вважає, що Китай хоче мати можливість вторгнутися на Тайвань до 2027 року на основі директиви
президента Сі Цзіньпіна для військових.
Китай наклав санкції на дві великі американські збройові компанії, General Atomics Aeronautical Systems і General Dynamics Land
Systems, за продаж зброї Тайваню, посилаючись на втручання в його внутрішні справи і порушення принципу "єдиного Китаю".
Навколо Тайваню помітили 30 літаків китайської армії. 20 з них наблизились на небезпечно близьку відстань до північної частини
острова, де знаходиться столиця.
Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву попередив, що припинення поставок американської зброї в Україну заохотить Китай до
агресії проти Тайваню і посилить антиамериканську пропаганду Пекіна.
Китай нарощує свій військовий і ядерний арсенал у безпрецедентних масштабах, і все вказує на те, що він буде готовий до вторгнення
на Тайвань до 2027 року.
Китай припинив "небезпечну" військову діяльність після зустрічі між президентом Сі і президентом Байденом, що свідчить про можливе
зниження напруженості.
Американський адмірал Аквіліно "дуже стурбований" зростаючими військовими зв'язками між Китаєм і росією, про що він сказав під час
зустрічей з представниками японської оборонної промисловості.