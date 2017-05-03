Появился первый трейлер "Темной башни" по романам Стивена Кинга
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Студия Sony Pictures на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер экранизации романа Стивена Кинга "Темная башня", передает УНН.
В основе - серия романов американскго писателя Стивена Кинга. Главный герой фильма - стрелок Роланд Дискейна. Он отправится на поиски Темной Башни - оплота Вселенной, который удерживает все миры от хаоса и разрушения.
Режиссером фильма выступил Николай Арсель, а главные роли в нем исполнили Мэттью МакКонахи и Идрис Эльба.
Фильм выйдет на экраны в августе этого года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышел тизер украинской короткометражки "Намерение"