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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35002 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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З'явився перший трейлер "Темної вежі" за романами Стівена Кінга

Київ • УНН

 • 22818 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Студія Sony Pictures на своєму каналі на YouTube опублікувала перший трейлер екранізації роману Стівена Кінга "Темна вежа", передає УНН.

З'явився перший трейлер "Темної вежі" за романами Стівена Кінга

В основі – серія романів американскго письменника Стівена Кінга. Головний герой фільму – стрілець Роланд Діскейн. Він вирушить на пошуки Темної Вежі – оплоту Всесвіту, який утримує всі світи від хаосу та руйнування.

Режисером фільму виступив Ніколай Арсель, а головні ролі в ньому виконали Меттью МакКонахі і Ідріс Ельба.

Фільм вийде на екрани в серпні цього року.

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