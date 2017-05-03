З'явився перший трейлер "Темної вежі" за романами Стівена Кінга
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Студія Sony Pictures на своєму каналі на YouTube опублікувала перший трейлер екранізації роману Стівена Кінга "Темна вежа", передає УНН.
В основі – серія романів американскго письменника Стівена Кінга. Головний герой фільму – стрілець Роланд Діскейн. Він вирушить на пошуки Темної Вежі – оплоту Всесвіту, який утримує всі світи від хаосу та руйнування.
Режисером фільму виступив Ніколай Арсель, а головні ролі в ньому виконали Меттью МакКонахі і Ідріс Ельба.
Фільм вийде на екрани в серпні цього року.
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