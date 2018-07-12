Появились подробности задержания педофила, который делал порно с 8-месячной дочкой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Киберполиция задержала мужчину, который использовал свою 8-месячную дочь для создания порно. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве, передает УНН.
“Сотрудники киберполиции провели предварительную проверку и установили причастность к распространению порно 27-летнего жителя Житомирской области. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и распространение предметов порнографического характера”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, 12 июля, в его квартире полицейские провели санкционированный обыск. На электронных носителях информации, которые принадлежат задержанному, полицейские обнаружили фото с изображениями порнографического характера с участием малолетней девочки.
Полицейские установили, что злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 рождения. Фото распространял в сети Интернет с помощью российского веб-ресурса yandex.ru, доступ к которому запрещен на территории Украины.
Работники отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникаций Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следствием Деснянского управления столичной полиции, при процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 3, с участием спецподразделения КОРД полиции Житомирской области, провели в квартире злоумышленника санкционированный обыск.
По его результатам полицейские изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, который злоумышленник прятал в детских игрушках. По результатам предварительного осмотра правоохранители обнаружили на телефоне злоумышленника файлы порнографического содержания с участием малолетнего ребенка. Изъятая техника направлена в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее УНН сообщал, что полиция задержала мужчину, который снимал порно с 11-месячной дочерью.