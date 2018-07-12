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З’явились подробиці затримання педофіла, який робив порно із 8-місячною донькою

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Кіберполіція затримала чоловіка, який використовував свою 8-місячну доньку для створення порно. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України у м.Києві, передає УНН.

“Працівники кіберполіції провели попередню перевірку та встановили причетність до розповсюдження порно 27-річного мешканця Житомирщини. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за створення та розповсюдження предметів порнографічного характеру”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 12 липня, у його квартирі поліцейські провели санкціонований обшук. На електронних носіях інформації, які належать затриманому, поліцейські виявили фото із зображеннями порнографічного характеру за участі малолітньої дівчинки.

Поліцейські встановили, що зловмисник вчиняв розпусні дії, імітував статеві акти із власною донькою 2017 року народження. Фото розповсюджував у мережі Інтернет за допомогою російського веб-ресурсу yandex.ru, доступ до якого заборонений на території України.

Працівники відділу протидії злочинами у сфері обігу протиправного контенту та телекомунікацій Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідством Деснянського управління столичної поліції, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3, за участі спецпідрозділу КОРД поліції Житомирщини, провели у квартирі зловмисника санкціонований обшук.

За його результатами поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, який зловмисник ховав в дитячих іграшках. За результатами попереднього огляду правоохоронці виявили на телефоні зловмисника файли порнографічного змісту за участі малолітньої дитини. Вилучена техніка направлена до експертного центру для проведення усіх необхідних експертиз.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше УНН повідомляв, що поліція затримала чоловіка, який знімав порно з 11-місячною донькою.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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