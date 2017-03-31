Появились подробности львовского ДТП, в котором погибли два человека

Сегодня, 31 марта в 6:32, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Жидачев-Львов в с. Пятничаны Жидачевского района произошло столкновение пассажирского автобуса "Неоплан" с легковым автомобилем "Мерседес".

Автобус следовал из Республики Беларусь в Буковель. В автобусе на момент столкновения находилось 42 пассажира (граждане Белоруссии) и два водителя. В результате столкновения автобус перевернулся в кювет.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля "Мерседес". Также в результате столкновения травмы 9 пассажиров автобуса и один пассажир легкового автомобиля. Пострадавшие доставлены в больницы. Львов.

Спасатели провели работы по высвобождению тела погибшего водителя изувеченных конструкций автомобиля "Мерседес".

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщал УНН, взрыв авто произошел в Мариуполе.