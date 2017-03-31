Появились подробности львовского ДТП, в котором погибли два человека

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 30106 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101792 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117230 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176097 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128908 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124185 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116823 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106441 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107487 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103899 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Появились подробности львовского ДТП, в котором погибли два человека

Появились подробности львовского ДТП, в котором погибли два человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В ДТП во Львовской области два человека погибли, еще 10 травмированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

Сегодня, 31 марта в 6:32, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Жидачев-Львов в с. Пятничаны Жидачевского района произошло столкновение пассажирского автобуса "Неоплан" с легковым автомобилем "Мерседес".

Автобус следовал из Республики Беларусь в Буковель. В автобусе на момент столкновения находилось 42 пассажира (граждане Белоруссии) и два водителя. В результате столкновения автобус перевернулся в кювет.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля "Мерседес". Также в результате столкновения травмы 9 пассажиров автобуса и один пассажир легкового автомобиля. Пострадавшие доставлены в больницы. Львов.

Спасатели провели работы по высвобождению тела погибшего водителя изувеченных конструкций автомобиля "Мерседес".

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщал УНН, взрыв авто произошел в Мариуполе.

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