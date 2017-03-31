Появились подробности львовского ДТП, в котором погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В ДТП во Львовской области два человека погибли, еще 10 травмированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.
Сегодня, 31 марта в 6:32, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Жидачев-Львов в с. Пятничаны Жидачевского района произошло столкновение пассажирского автобуса "Неоплан" с легковым автомобилем "Мерседес".
Автобус следовал из Республики Беларусь в Буковель. В автобусе на момент столкновения находилось 42 пассажира (граждане Белоруссии) и два водителя. В результате столкновения автобус перевернулся в кювет.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля "Мерседес". Также в результате столкновения травмы 9 пассажиров автобуса и один пассажир легкового автомобиля. Пострадавшие доставлены в больницы. Львов.
Спасатели провели работы по высвобождению тела погибшего водителя изувеченных конструкций автомобиля "Мерседес".
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщал УНН, взрыв авто произошел в Мариуполе.