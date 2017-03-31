З'явились подробиці львівської ДТП, в якій загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У ДТП в Львівській області дві людини загинули, ще 10 травмовано. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.
Сьогодні, 31 березня о 06:32, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Жидачів-Львів у с. П’ятничани Жидачівського району відбулось зіткнення пасажирського автобуса “Неоплан” з легковим автомобілем “Мерседес”.
Автобус прямував з Республіки Білорусь в Буковель. В автобусі на момент зіткнення перебувало 42 пасажири (громадяни Білорусії) та два водії. Внаслідок зіткнення автобус перекинувся у кювет.
Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля “Мерседес”. Також внаслідок зіткнення травмувалися 9 пасажирів автобуса та 1 пасажир легкового автомобіля. Постраждалих доставлено до лікарні м. Львова.
Рятувальники провели роботи по вивільненню тіла загиблого водія із понівечених конструкцій автомобіля “Мерседес”.
Обставини події встановлюють правоохоронці. Інформація щодо постраждалих осіб уточнюється.
Як повідомляв УНН, вибух авто стався у Маріуполі.