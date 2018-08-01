Появились подробности громких преступлений, совершенных 13-летним подростком

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КИЕВ. 1 августа. УНН. 13-летний подросток, причастный к смертельному избиению жительницы г.Тальное, помещен в приемник-распределитель. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

“Звенигородской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту изнасилования 11 июля 2018 года 39-летней жительницы г.Тальное и причинения ей тяжких телесных повреждений, в результате которых женщина скончалась, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

В настоящее время собрано достаточно доказательств причастности к указанному преступлению жителя Житомирской области, 13-летнего подростка цыганской национальности, который в тот момент временно находился в г.Тальное по месту совершенного деяния.

Принимая во внимание недостижение малолетним злоумышленником возраста уголовной ответственности и с целью предупреждения его дальнейшего неправомерного поведения, по ходатайству прокурора, на основании решения суда его поместили в приемник-распределитель для детей.

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В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, следователями и процессуальными руководителями принимаются меры по полному и всестороннему выяснению всех обстоятельств уголовного правонарушения, а также обеспечению принятия законных процессуальных решений.

Как отмечается, санкция ч. 2 ст. 121 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В то же время, к лицу, совершившему указанное действие до наступления деликтоспособности (возраста уголовной ответственности), законодательством предусмотрено применение принудительных мер воспитательного характера от предостережения до направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.

Напомним, 30 июля правоохранители задержали 13-летнего убийцу и насильника, который совершил преступления на территории Черкасской области.

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